Psg-Nantes | Supercoppa francese 2022 Gol di tacco di Sergio Ramos per il 3-0 VIDEO

(Di domenica 31 luglio 2022) Ildel gol diin Psg-, finale della. Al minuto 57 i parigini chiudono i conti sul 3-0 con la rete del difensore ex Real Madrid: addirittura colpo divincente per, che da due passi si coordina nell’unico modo possibile per segnare. Partita che sembra ormai segnata, con i parigini decisi a riportare laal Parco dei Principi. ILDEL GOL DISportFace.

SquawkaNews : PSG XI: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Sarabia, Messi, Neymar. Nante… - mysportdabmain : ???? PSG XI: Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes, Sarabia, Messi, Neymar ???? N… - sportface2016 : #PSGFCN Il VIDEO del gol di #SergioRamos nella finale di #Supercup2022 #TropheeDesChampions - elrone11 : RT @SoyFan10: ¡GOOOOL DEL PSG!?? ¡GOOOOL DEL PSG!?? ¡GOOOOL DEL PSG!?? DON SERGIO RAMOS MARCA EL DE LA GOLEADA CON UN TAQUITO.?? ? 59’ | PSG… - Frances54325203 : Che spettacolo il campionato francese,la supercoppa Psg Nantes poi partita pazzesca,scontro fra due colossi -

Neymar grande protagonista in, finale della Supercoppa francese 2022. Il brasiliano ha infatti segnato il gol del 2 - 0 allo scadere del primo tempo con una vera e propria magia su punizione che non ha lasciato scampo ...2 Dopo Inghilterra e Germania, si scende in campo anche in Francia per la Supercoppa. Il primo trofeo stagionale sarà in ballo tra. I parigini di Galtier cercano l'undicesimo Trophée des Champions contro una nobile decaduta della Ligue 1, capace di vincere la Coppa nella passata stagione. LA CRONACA 48' - Capolavoro ...Supercoppa francese 2022, il video del gol di Sergio Ramos per il 3-0 in Psg-Nantes: colpo di tacco vincente del difensore ...Supercoppa francese 2022, Psg-Nantes: il video del gol di Neymar per il 2-0, magia del brasiliano su punizione ...