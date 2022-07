Oggi è la Giornata internazionale dell’Orgasmo

Leggi su amica

(Di domenica 31 luglio 2022) Pexels Photos – Sami Anas Unadell’orgasmo serve davvero? La risposta è sì. Anzi, una sola non basta. Quella che dal 2015 si celebra il 31 luglio è solo una delle ricorrenze create in tutto il mondo per abbattere i tabù e parlare (ma non solo) del piacere. Esiste un altro Orgasm Day il 22 dicembre, mentre l’8 agosto si celebra in esclusiva la potenza del piacere femminile. Un giorno senza orgasmo è un giorno perso? Secondo la maggioranza degli italiani, sì. Una ricerca condotta a fine 2021 da AstraRicerche per LELO, leader nel mercato dei sex toys, infatti ha dimostrato che quasi 7 su 10, uomini e donne indistintamente, considerano soddisfacente la propria vita sessuale. Orgasmo, non ti temo. La festa apre le porte al piacere Ladell’orgasmo mette al centro della ...