Nubifragio a Bari, la forza del vento trascina via le sedie dei dehor – video

Un violento Nubifragio si è abbattuto ieri, sabato 30 luglio, a Bari con pioggia, grandine e raffiche di vento fortissime. Sui social diversi video mostrano la violenza del vento, che nelle vie del centro ha trascinato via anche le sedie dei dehor

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

