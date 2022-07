‘Natura in Musica’, questa sera Joyce Elaine Yuille & The Hammond Groovers a San Leucio (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiquesta sera per “Natura in Musica”, la rassegna a tema “ Green” ideata e diretta da Luca Aquino, il concerto di Joyce Elaine Yuille & The Hammond Groovers chiude la due giorni inaugurale di San Leucio del Sannio. L’appuntamento è per le 21.30 nella favolosa cornice dei giardini di Palazzo Zamparelli, che già ha fatto registrare il sold-out ieri per il concerto d’apertura di Nino Buonocore e il suo magnifico quartetto. Apprezzata per la voce soul e la presenza scenica trascinante, Joyce Elaine Yuille ha scelto l’Italia come seconda patria. Con gli Hammond Groovers ha concluso un tour negli Stati Uniti alla fine 2019. Un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper “Natura in Musica”, la rassegna a tema “ Green” ideata e diretta da Luca Aquino, il concerto di; Thechiude la due giorni inaugurale di Sandel Sannio. L’appuntamento è per le 21.30 nella favolosa cornice dei giardini di Palazzo Zamparelli, che già ha fatto registrare il sold-out ieri per il concerto d’apertura di Nino Buonocore e il suo magnifico quartetto. Apprezzata per la voce soul e la presenza scenica trascinante,ha scelto l’Italia come seconda patria. Con gliha concluso un tour negli Stati Uniti alla fine 2019. Un ...

