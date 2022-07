Napoli-Mallorca 1-1: ancora un pari in amichevole, Osimhen a segno su rigore (Di domenica 31 luglio 2022) C'è Napoli-Maiorca, quarta amichevole che questo precampionato italiano: nel dna della squadra deve entrare il 4-3-3 dunque là nel mezzo spazio a Lobotka, regista silenzioso.... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 luglio 2022) C'è-Maiorca, quartache questo precampionato italiano: nel dna della squadra deve entrare il 4-3-3 dunque là nel mezzo spazio a Lobotka, regista silenzioso....

sscnapoli : ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - claudioruss : Cose che non avrei pensato di poter vedere e sentire: sporadici fischi allo stadio Patini di Castel di Sangro nei c… - filippoioi : Il napoli ha pareggiato 1-1 con il Mallorca hibihi Me rn: - maxgallico : RT @napolista: Napoli-Mallorca 1-1. Buon primo tempo, intenso, si vede l’idea di gioco verticale. Meret incerto Si è visto Kim (non giudic… - napolista : Napoli-Mallorca 1-1. Buon primo tempo, intenso, si vede l’idea di gioco verticale. Meret incerto Si è visto Kim (n… -