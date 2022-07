Longarone, Nicolò Feltrin morto a 2 anni: il padre indagato per omicidio colposo (Di domenica 31 luglio 2022) Emergono nuovi dettagli per la morte del piccolo Nicolò Feltrin. Il padre Diego, 41 anni e boscaiolo di Codissago di Longarone, è indagato per omicidio colposo. Il bambino di 2 anni è morto giovedì, 28 luglio, all’ospedale di Pieve di Cadore. Qui era stato portato dal padre, il quale aveva riferito al personale medico che il figlio aveva ingerito qualcosa di tossico al parco sotto casa, probabilmente una sostanza marrone che aveva riferito di aver tentato subito di togliergli dalla bocca. Un quadro che però non ha convinto i medici. I carabinieri si sono diretti presso l’abitazione della famiglia, a Codissago, e al parco in cui Diego Feltrin riferisce sia accaduto l’evento. La Procura ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Emergono nuovi dettagli per la morte del piccolo. IlDiego, 41e boscaiolo di Codissago di, èper. Il bambino di 2giovedì, 28 luglio, all’ospedale di Pieve di Cadore. Qui era stato portato dal, il quale aveva riferito al personale medico che il figlio aveva ingerito qualcosa di tossico al parco sotto casa, probabilmente una sostanza marrone che aveva riferito di aver tentato subito di togliergli dalla bocca. Un quadro che però non ha convinto i medici. I carabinieri si sono diretti presso l’abitazione della famiglia, a Codissago, e al parco in cui Diegoriferisce sia accaduto l’evento. La Procura ...

