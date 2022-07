LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu vince il duello su Rea. Terzo Rinaldi davanti a Rinaldi (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 La classifica della superpole race: 1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’32.552 1’31.180 292 2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.327 +2.327 1’34.844 1’31.461 292 3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.406 +1.079 1’32.750 1’31.301 3014 21 Rinaldi Michael Ruben Ducati Panigale V4R 4.679 +1.273 1’33.127 1’31.523 2985 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 7.127 +2.448 1’32.988 1’31.809 2966 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.328 +1.201 1’32.629 1’32.106 297 7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 8.479 +0.151 1’32.732 1’32.020 300 8 45 REDDING Scott BMW M1000RR 10.308 +1.829 1’32.638 1’32.206 298 9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 10.506 +0.198 1’33.437 1’32.115 291 10 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 14.540 +4.034 1’33.640 1’32.671 298 11 76 BAZ Loris BMW ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 La classifica della superpole race: 1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’32.552 1’31.180 292 2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.327 +2.327 1’34.844 1’31.461 292 3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.406 +1.079 1’32.750 1’31.301 3014 21Michael Ruben Ducati Panigale V4R 4.679 +1.273 1’33.127 1’31.523 2985 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 7.127 +2.448 1’32.988 1’31.809 2966 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.328 +1.201 1’32.629 1’32.106 297 7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 8.479 +0.151 1’32.732 1’32.020 300 8 45 REDDING Scott BMW M1000RR 10.308 +1.829 1’32.638 1’32.206 298 9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 10.506 +0.198 1’33.437 1’32.115 291 10 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 14.540 +4.034 1’33.640 1’32.671 298 11 76 BAZ Loris BMW ...

gponedotcom : Tutto in dieci giri nella gara sprint della domenica mattina con Rea che scatterà davanti a Toprak e Rinaldi, quest… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: superpole race e gara-2 in tempo reale - #Superbike #Repubblica… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: tra poco la race-1 Rinaldi parte 3° - #Superbike #Repubblica… - gponedotcom : A Most è arrivata la pioggia e la prima manche rischia di essere un rebus: Rea scatta dalla pole con Toprak al fian… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubbica Ceca in DIRETTA: Rea svetta in superpole con il nuovo record della pista - #Superbike… -