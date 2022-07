LIVE Sinner-Alcaraz 3-2, ATP Umago in DIRETTA: il punteggio segue l’andamento dei servizi (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Sinner. servizio e dritto a segno per l’altoatesino, che torna a guidare le operazioni del primo set. 40-0 ACE Sinner, il terzo. Arrivano tre palle del 3-2. 30-0 In corridoio il rovescio di Alcaraz. 15-0 Buona prima di Jannik. 2-2 Game Alcaraz. Ancora con il servizio in kick da sinistra lo spagnolo toglie le castagne dal fuoco. 40-30 Buona risposta dell’altoatesino, con Alcaraz che manda in corridoio il rovescio in uscita dal servizio. 40-15 Decolla il dritto dello spagnolo, a cui restano due palle del 2 pari. 40-0 Non passa il dritto di Sinner, che arriva in ritardo. 30-0 ACE Alcaraz. 15-0 Perfetta la costruzione del punto di ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Gameo e dritto a segno per l’altoatesino, che torna a guidare le operazioni del primo set. 40-0 ACE, il terzo. Arrivano tre palle del 3-2. 30-0 In corridoio il rovescio di. 15-0 Buona prima di Jannik. 2-2 Game. Ancora con ilo in kick da sinistra lo spagnolo toglie le castagne dal fuoco. 40-30 Buona risposta dell’altoatesino, conche manda in corridoio il rovescio in uscita dalo. 40-15 Decolla il dritto dello spagnolo, a cui restano due palle del 2 pari. 40-0 Non passa il dritto di, che arriva in ritardo. 30-0 ACE. 15-0 Perfetta la costruzione del punto di ...

SkySport : #Umago, #Sinner-#Alcaraz è LIVE su #SkySport e in streaming su NOW. Gli aggiornamenti in diretta #Tennis #SkyTennis - MiaomiaoCh : RT @lorenzofares: Eccoci! ???? Ancora pochi minuti e vi racconterò live su @SuperTennisTv e SuperTennix la finale del #CroatiaOpenUmag ???? tr… - BuonAndrew : RT @lorenzofares: Eccoci! ???? Ancora pochi minuti e vi racconterò live su @SuperTennisTv e SuperTennix la finale del #CroatiaOpenUmag ???? tr… - solounastella : RT @lorenzofares: Eccoci! ???? Ancora pochi minuti e vi racconterò live su @SuperTennisTv e SuperTennix la finale del #CroatiaOpenUmag ???? tr… - lorenzofares : Eccoci! ???? Ancora pochi minuti e vi racconterò live su @SuperTennisTv e SuperTennix la finale del #CroatiaOpenUmag… -