Live Napoli-Mallorca 1-1 | Meret sbaglia | pareggio spagnolo

zazoomblog : LIVE – Napoli-Maiorca 1-0 amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) - #Napoli-Maiorca #amichevole - infoitsport : LIVE - Napoli-Maiorca 1-0 (9' Osimhen): esecuzione perfetta, il nigeriano la sblocca dal dischetto! -

Al 9 : rigore per il, fallo di mano degli spagnoli. Osimhen dal dischetto e segna. 15 : bel recupero difensivo di Zielinski che ferma con un fallo una insidiosa ripartenza del Mallorca. 16 : ...- Segui con noi la diretta testuale di- Mallorca, seconda amichevole degli azzurri a Castel Di Sangro. Per aggiornare premi f5. 25' Cooling break. 17' Ancora un numero di Kvara che ...Al 10' minuto di gioco arriva il pareggio degli spagnoli. Alex Meret nel tentativo di respingere un colpo di testa degli avversari ...LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Mallorca, seconda amichevole degli azzurri a Castel Di Sangro. Per aggiornare premi f5. 54’ Erroraccio di Meret. Il Mallorca pareggia. 45’ Nel Napoli ...