Live Napoli-Mallorca 1-0 | Osimhen la sblocca con un rigore perfetto

napolista : Napoli-Mallorca 1-0 (live): Osimhen su rigore. Kvara dà subito spettacolo Il rigorista è il nigeriano. Tunnel del… - Emilian51374371 : @ADeLaurentiis Mi caro presidente delaurentis la partita Napoli mai. È gratis senza pagare a te 9,99 live football… - 100x100Napoli : Fischio d’inizio alle 20:30 - infoitsport : LIVE – Napoli-Maiorca, diramate le formazioni ufficiali: Kim parte dal primo minuto - NapoliCM : ???? Dove vedere Napoli Maiorca: seguila gratis qui! | DIRETTA VIDEO ??? -

- Segui con noi la diretta testuale di- Mallorca, seconda amichevole degli azzurri a Castel Di Sangro. Per aggiornare premi f5. È tutto pronto qui a Castel Di Sangro. Fischio d'inizio ...Vigodarzere) #14 Dell'Anna Lorenzo (2004, 200, A, Dolomiti Energia Trento) #15 Innocenti Emmanuel (2004, 194, G, Stella Azzurra) #16 Cannavina Flavio (2004, 200, A, GeviBasket) #18 Greppi ...Sul dischetto si presenta Osimhen che sceglie di calciare forte, a destra e sotto la traversa. Nulla da fare per Rajkovic, Napoli avanti. 8' - Calcio di punizione di Mario Rui, intervento con un ...20.20 - Bella cornice di pubblico e grande entusiasmo allo stadio Patini di Castel di Sangro per il secondo test amichevole del Napoli. In occasione del match con il Maiorca, il settore Distinti e la ...