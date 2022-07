L'ex 5S: “Il mio partito si chiama Impegno Civico” La mossa di Di Maio per fuggire dal passato da steward (Di domenica 31 luglio 2022) E alla fine è successo: Luigi Di Maio e Bruno Tabacci si sposano. Innamoratisi qualche tempo fa nei corridoi stretti i e fumosi di Montecitorio, prima si sono visti insieme, timidamente mano nella mano, aggirarsi per i Palazzi del Potere romano poi l’outing del fidanzamento e l’annuncio delle nozze per domani. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 31 luglio 2022) E alla fine è successo: Luigi Die Bruno Tabacci si sposano. Innamoratisi qualche tempo fa nei corridoi stretti i e fumosi di Montecitorio, prima si sono visti insieme, timidamente mano nella mano, aggirarsi per i Palazzi del Potere romano poi l’outing del fidanzamento e l’annuncio delle nozze per domani. Segui su affaritaliani.it

Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Di Maio: «Il mio partito si chiama Impegno Civico» - echin_opsis : Scusate… posso dire la mia?. Ciao regaz, non ho carisma e faccio il leader, lo so e insieme al mio partito non ne v… - ilmessaggeroit : Di Maio: «Il mio partito si chiama Impegno Civico» - cookjerry25 : @pdnetwork @EnricoLetta AVVISO: se il Partito Democratico in queste elezioni dovesse allearsi con Renzi io, pur ave… - GIANGI774 : @DonatoEmma Il vantaggio per il PD?? Vedo che il mio stimolo su Macron verso il partito socialista non ti ha suggerito nulla... -