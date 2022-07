Legambiente chiede un piano per far fronte alla peggior crisi idrica

(Di domenica 31 luglio 2022) AGI - La siccità è diventata un'emergenza nazionale per l'Italia , "la situazione endemica del Sud si è ora spostata nell'intera nazione" e "a soffrire soprattutto sono Lombardia e Piemonte": rilancia l'rme Stefano Ciafani , dal 2018 presidente nazionale di, che in un colloquio con l'AGI spiega i fattori che hanno determinato ladegli ultimi 70 anni e indica i possibili rimedi. A partire da un doppiodi mitigazione e di adattamento all'emergenza climatica , non più differenziabile. Ciafani indica due ordini di problemi: da un lato il calo delle precipitazioni piovose e nevose e dall'altro l'inesorabile scioglimento dei ghiacciai. Il sistema di monitoraggio "Noi abbiamo un sistema di monitoraggio che si chiama 'Carovana ghiacci deiaì e, ...

... insieme al Comitato Glaciologico italiano, notiamo che da tre anni a questa parte la riduzione in superficie e volume dei ghiacciai alpini è impressionante ', racconta il presidente di, ...In un anno dieci campi da calcio consumati a Frosinone .lancia l'allarme davanti ai numeri del nuovo rapporto Ispra sul consumo di suolo edi rivedere i piani urbanistici, un freno alle nuove edificazioni e rinaturalizzare.