L'ANALISI – Nuove armi a Kiev ma quello che conta in guerra è ancora la conformazione geografica (Di domenica 31 luglio 2022) Che nelle guerre del XXI secolo la geografia fisica conti quanto nelle campagne di Giulio Cesare o di Napoleone e che possa avere la meglio sui mezzi e le tecnologie moderne è un qualcosa che nessun alto ufficiale, impegnato nei talk show sulla guerra in Ucraina, vi dirà mai a cuor leggero: eppure, è proprio così. Nemmeno nel 2022 un battaglione può spostarsi da A fino a B con un nemico vicino ed armato di artiglieria senza che la presenza di un'altura neghi o dia vantaggio né più né meno di quanto accadeva con gli arcieri persiani nell'antichità o con i long bow inglesi nel Medio Evo. È così che gli Ucraini hanno tenuto Severodonetsk dal 6 maggio fino al 25 giugno, addirittura per quasi un mese come vera e propria guerra urbana, approfittando non solo dell'impianto industriale Azot come roccaforte ma usando il 145 metri sul livello del mare della ...

