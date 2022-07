Il monito di Speranza: “Dividendo il campo stiamo favorendo una destra pericolosa” (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Il monito di Speranza è chiaro: “Con Salvini e Meloni al governo, l’asse della politica estera italiana si sposterebbe da fortemente europeista a fortemente euroscettica. E io mi batterò perché non vincano gli amici di Orbán e di Le Pen”, dice il ministro in un’intervista al Corriere della Sera, aggiungendo di ritenere che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Appello di Cappato a Draghi: “Consenta la firma digitale per le nuove liste” Renzi al lavoro sulle liste: “Venderemo cara la pelle” Orlando, l’alleanza con la destra porta il M5s al 51% Elezioni, domani il voto per le primarie M5s Da Di Maio un patto civico per l’Umbria Per Brunetta il governo non è diviso: “Lavoriamo per tenere il Paese aperto” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Ildiè chiaro: “Con Salvini e Meloni al governo, l’asse della politica estera italiana si sposterebbe da fortemente europeista a fortemente euroscettica. E io mi batterò perché non vincano gli amici di Orbán e di Le Pen”, dice il ministro in un’intervista al Corriere della Sera, aggiungendo di ritenere che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Appello di Cappato a Draghi: “Consenta la firma digitale per le nuove liste” Renzi al lavoro sulle liste: “Venderemo cara la pelle” Orlando, l’alleanza con laporta il M5s al 51% Elezioni, domani il voto per le primarie M5s Da Di Maio un patto civico per l’Umbria Per Brunetta il governo non è diviso: “Lavoriamo per tenere il Paese aperto”

