IIDEA lancia Press Start | un incontro per gli studenti che vogliono lavorare nel mondo dei videogiochi

(Di domenica 31 luglio 2022), il primo appuntamento per gliche sognano dinell’industria dei, l’associazione che rappresenta l’industria deiin Italia, lancerà quest’anno la sua prima iniziativa dedicata agliinteressati a trovare uno sbocco professionale nel settore dei. Sarà il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Cultural Partner dell’evento, ad ospitare la prima edizione di– Video Game Student Conference, appuntamento ideato per raccontare a ragazzi e ragazze che ambiscono ad un lavoro nell’industria il “dietro le quinte” del settore dei ...

Secondo uno studio elaborato da- Italian Interactive Digital Entertainment Association - , in Italia i gamer dedicano al gioco 8 ore alla settimana, 5 delle quali servendosi di uno smartphone ...Secondo uno studio elaborato da- Italian Interactive Digital Entertainment Association - , in Italia i gamer dedicano al gioco 8 ore alla settimana, 5 delle quali servendosi di uno smartphone ... IIDEA lancia PRESS START, iniziativa per aspiranti sviluppatori di videogiochi IIDEA lancia Press Start, il primo appuntamento per gli studenti che sognano di lavorare nell'industria dei videogiochi.Orientamento professionale, incontri con le imprese e premi ai lavori migliori in un evento presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.