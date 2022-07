Guerra&Glamour | è il mondo ricco | bellezza

Leggi su velvetmag

(Di domenica 31 luglio 2022) I coniugi Zelensky su Vogue mentre infuria la guerra in Ucraina e i bambini muoiono sotto le bombe. Ma sulle copertine patinate, nel bel mezzo del conflitto mondiale, finirono anche Churchuill e De Gaulle. Molti si stracciano le vesti, altri li osannano. La copertina digitale di Vogue dedicata alla First Lady ucraina, Olena Zelenska, ha sollevato polemiche infuocate. La moglie del presidente Volodymyr Zelensky è ritratta seduta nel palazzo presidenziale, in pantaloni neri e camicia bianca. Il titolo recita: Il volto del coraggio. Era proprio necessario che sulla rivista di moda e lifestyle per eccellenza finisse la First Lady di un paese in guerra con migliaia di morti? L’iniziativa è stata bollata come “pessima idea” dal politologo Ian Bremmer, presidente e fondatore di Eurasia che ha postato su Twitter il suo pensiero. E così ha dato il via ad aspre critiche. “Zelensky” scrive ...