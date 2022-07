Graduatorie docenti: se non dichiaro un reato estinto, posso essere escluso dalla graduatoria? (Di domenica 31 luglio 2022) Nel caso in commento veniva impugnato il provvedimento con il quale il Dirigente dell’USR competente ha sancito l'esclusione del ricorrente “dalla graduatoria di II fascia per la classe di concorso ivi specificata, a seguito della mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione”. Si pronuncia il TAR per la Toscana con sentenza del 5/02/22 N. 00178/2022 accogliendo la tesi del lavoratore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 luglio 2022) Nel caso in commento veniva impugnato il provvedimento con il quale il Dirigente dell’USR competente ha sancito l'esclusione del ricorrente “di II fascia per la classe di concorso ivi specificata, a seguito della mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione”. Si pronuncia il TAR per la Toscana con sentenza del 5/02/22 N. 00178/2022 accogliendo la tesi del lavoratore. L'articolo .

