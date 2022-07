Golf, PGA Tour 2022: continua il duello Tony Finau-Taylor Pendrith nel Rocket Mortgage Classic ad un round dal termine (Di domenica 31 luglio 2022) I Golfisti del PGA Tour sono giunti ad un round dalla conclusione dell’evento di questo fine settimana. E’ terminato infatti da pochi istanti il terzo giro del Rocket Mortgage Classic (montepremi 8,4 milioni di dollari), evento nato nel 2019 che si snoda per intero sul territorio cittadino di Detroit. A 18 buche dal termine Tony Finau e Taylor Pendrith tornano appaiati al comando della kermesse del Michigan. I due guidano la leaderboard con lo score di -21 (195 colpi) e vantano quattro lunghezze di margine sullo statunitense Cameron Young, terzo a -17. Per Finau, trentaduenne di Salt Lake City, gran terzo giro da -7. Per Pendrith, trentunenne di Richmond Hill (Ontario, ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Iisti del PGAsono giunti ad undalla conclusione dell’evento di questo fine settimana. E’ terminato infatti da pochi istanti il terzo giro del(montepremi 8,4 milioni di dollari), evento nato nel 2019 che si snoda per intero sul territorio cittadino di Detroit. A 18 buche daltornano appaiati al comando della kermesse del Michigan. I due guidano la leaderboard con lo score di -21 (195 colpi) e vantano quattro lunghezze di margine sullo statunitense Cameron Young, terzo a -17. Per, trentaduenne di Salt Lake City, gran terzo giro da -7. Per, trentunenne di Richmond Hill (Ontario, ...

