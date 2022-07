Giro di Polonia 2022, Gerben Thijssen vince in volata la seconda tappa, terzo Milan. Abrahamsen nuovo leader della generale (Di domenica 31 luglio 2022) Anche la seconda tappa del Giro di Polonia si conclude in volata. Dopo il successo di Olav Kooij di ieri, quest’oggi è il belga Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) che si impone avanti a Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) e l’azzurro Jonathan Milan (Bahrain-Victorious); la maglia di leader passa sulle spalle di Jonas Abrahamsen (Uno-X), uno dei fuggitivi di giornata. Lo stesso Abrahamsen è uno dei promotori del primo tentativo di una giornata assai piovosa, assieme a Kamil Malecki (Lotto Soudal), Sam Brand (Novo Nordisk), Patryk Stosz e Mateusz Grabis (Polonia), ma vengono ripresi; poi Abrahamsen e Stosz ci riprovano assieme a Piotr ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Anche ladeldisi conclude in. Dopo il successo di Olav Kooij di ieri, quest’oggi è il belga(Intermarché-Wanty-Gobert) che si impone avanti a Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) e l’azzurro Jonathan(Bahrain-Victorious); la maglia dipassa sulle spalle di Jonas(Uno-X), uno dei fuggitivi di giornata. Lo stessoè uno dei promotori del primo tentativo di una giornata assai piovosa, assieme a Kamil Malecki (Lotto Soudal), Sam Brand (Novo Nordisk), Patryk Stosz e Mateusz Grabis (), ma vengono ripresi; poie Stosz ci riprovano assieme a Piotr ...

