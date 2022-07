Giorgio Tirabassi, terribile tragedia nel mondo dello spettacolo: “Riposa in pace” | Il triste ricordo dell’attore (Di domenica 31 luglio 2022) Il famoso attore e regista italiano ha perso un suo caro amico deceduto nella giornata di ieri. Il ricordo di Giorgio Tirabassi è commovente Giorgio Tirabassi, attore nato a Roma classe ’60, ha esordito nel mondo dello spettacolo verso gli anni ottanta, partecipando a produzioni sia sul piccolo schermo che al cinema, nonché a teatro. Tuttavia, il grande successo per lui è sopraggiunto soltanto in un periodo successivo, grazie alla sua presenza in alcune popolari serie tv a partire da “Distretto di Polizia”. Giorgio Tirabassi (Websource)Egli ha recitato in ben 153 episodi della suddetta serie che ha preso piede sui canali Mediaset agli albori del secolo corrente. All’interno della stessa ha ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 31 luglio 2022) Il famoso attore e regista italiano ha perso un suo caro amico deceduto nella giornata di ieri. Ildiè commovente, attore nato a Roma classe ’60, ha esordito nelverso gli anni ottanta, partecipando a produzioni sia sul piccolo schermo che al cinema, nonché a teatro. Tuttavia, il grande successo per lui è sopraggiunto soltanto in un periodo successivo, grazie alla sua presenza in alcune popolari serie tv a partire da “Distretto di Polizia”.(Websource)Egli ha recitato in ben 153 episodi della suddetta serie che ha preso piede sui canali Mediaset agli albori del secolo corrente. All’interno della stessa ha ...

