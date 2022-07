Giallo nel Foggiano | trovati morti padre e figlio | i cadaveri nascosti in un campo sotto i rifiuti

Leggi su open.online

(Di domenica 31 luglio 2022) Idi due uomini sepoltia un cumulo disono statidalla polizia nelle campagne di Cerignola, nel, oggi, 31 luglio. Si tratterebbe di un uomo di 58 anni e di suo, di 25 anni. Dai primi rilievi, gli inquirenti sostengono che i due sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco alla testa. I corpi sono stati poi avvolti in sacchi di plastica ecumuli di tubi di gomma per irrigare i campi, nei pressi di un casolare. Sul posto gli agenti di polizia coordinati dalla Procura di Foggia e i Vigili del fuoco. Presente anche il medico legale, per stabilire l’ora esatta del decesso. Secondo quanto confermato da alcune fonti investigative all’agenzia ANSA, è per il momento esclusa la pista della ...