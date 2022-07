Gazzetta: il Sassuolo non ha bisogno di vendere Raspadori, dipenderà dall’offerta del Napoli (Di domenica 31 luglio 2022) Raspadori al Napoli non è proprio una formalità. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ricorda che il Napoli ha l’accordo col giocatore: contratto quinquennale con uno stipendio in partenza da 2,5 milioni e poi destinato a salire. Ma non basta. Bisogna convincere il Sassuolo. Domani o al massimo martedì Carnevali parlerà con De Laurentiis e la trattativa entrerà finalmente nel vivo. Finora non si è parlato di cifre, argomento tutt’altro che secondario perché, dopo aver ceduto Scamacca al West Ham (36 milioni, più 6 di bonus e il 10% sull’eventuale rivendita), il Sassuolo non ha la necessità di privarsi di una delle sue stelle. Quindi De Laurentiis dovrà mettere sul piatto una ricca somma e anche una formula di pagamento che possa soddisfare Carnevali. Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022)alnon è proprio una formalità. Lo scrive oggi ladello Sport. Il quotidiano ricorda che ilha l’accordo col giocatore: contratto quinquennale con uno stipendio in partenza da 2,5 milioni e poi destinato a salire. Ma non basta. Bisogna convincere il. Domani o al massimo martedì Carnevali parlerà con De Laurentiis e la trattativa entrerà finalmente nel vivo. Finora non si è parlato di cifre, argomento tutt’altro che secondario perché, dopo aver ceduto Scamacca al West Ham (36 milioni, più 6 di bonus e il 10% sull’eventuale rivendita), ilnon ha la necessità di privarsi di una delle sue stelle. Quindi De Laurentiis dovrà mettere sul piatto una ricca somma e anche una formula di pagamento che possa soddisfare Carnevali. Il ...

