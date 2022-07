Elezione: Di Maio, 'se fronte draghiano disunito vince chi ha fatto cadere premier' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Credo che si sia formato, sia nato in questi mesi un fronte draghiano: se è disunito allora vincono quelli che hanno fatto cadere Draghi". Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, a capo di 'Italia per il Futuro', ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Lasciamo le divisioni alla destra, proviamo ad eccellere con la capacità di unire", dice ancora Di Maio. A chi gli domanda come siano i rapporti con Roberto Speranza, che continua a battersi per un dialogo con il M5S, "io ho un ottimo rapporti con tutti i ministri, ma questo non è un tema di rapporti personali. Qui stiamo costruendo un fronte per ricostruire questo paese, non perdere i soldi del Pnrr, realizzare le infrastrutture necessarie, investire nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Credo che si sia formato, sia nato in questi mesi un: se èallora vincono quelli che hannoDraghi". Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di, a capo di 'Italia per il Futuro', ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Lasciamo le divisioni alla destra, proviamo ad eccellere con la capacità di unire", dice ancora Di. A chi gli domanda come siano i rapporti con Roberto Speranza, che continua a battersi per un dialogo con il M5S, "io ho un ottimo rapporti con tutti i ministri, ma questo non è un tema di rapporti personali. Qui stiamo costruendo unper ricostruire questo paese, non perdere i soldi del Pnrr, realizzare le infrastrutture necessarie, investire nei ...

AntScibilia : Se l'On.le Di Maio sarà eletto quale candidato al Parlamento nelle file dei Partito Democratico mi chiedo quale deb… - BuonomoPino : 31/7/22 E' d'uso ormai di distretti piu' fedeli ad un'idea politica candidarvi anche chi non è del luogo, per una p… - CristianoLomon1 : @la_kuzzo E ma dove va? Insieme per il futuro è nato per mantenere l’elezione di Di Maio e nessun altro. - PippoMancari : @4everAnnina @pdnetwork @EnricoLetta 20 anni che sono al potere senza vincere un elezione ....hanno proprio la facc… - RSessa58 : @BPTrading_GS @DeNada_G Almeno #Renzi ha in parte contribuito all'elezione dei suoi parlamentari. #Gonde invece è s… -