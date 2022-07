Di Maio si fa un nuovo partito. Ecco il nome (Di domenica 31 luglio 2022) Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione Mezz'ora in più, ha annuciato che domani sarà il giorno della presentazione del suo nuovo partito: Impegno Civico Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 luglio 2022) Luigi Di, intervenendo alla trasmissione Mezz'ora in più, ha annuciato che domani sarà il giorno della presentazione del suo: Impegno Civico

Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - matteosalvinimi : #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - EmilioBerettaF1 : Il No vax Puzzer con Italexit. LA CILIEGINA SULLA ME... Renzi, non stiamo con Di Maio e Fratoianni, aspettiamo Cale… - ulixtulix : Di Maio: «Il nuovo partito si chiamerà Impegno Civico». un altro 'italia dei valori' -