Crisi climatica e capitalismo | in che rapporto sono? La risposta in una raccolta di saggi | ‘Storia umana e storia naturale non separabili’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 luglio 2022) Dipesh Chakrabarty cresce a Calcutta tra anni Cinquanta e Sessanta, si diploma in fisica, ottiene un master in formazione manageriale e poi un dottorato ina Canberra, in Australia. Le sue prime riflessioni sultra spazi aperti, megalopoli, natura e uomo risalgono ad allora. Chakrabarty è principalmente noto al pubblico per un libro, Provincializzare l’Europa (ultima edizione tradotta per Meltemi, 2016 e prima pubblicazione in lingua originale per Princeton University press, 2000), che è una lettura storica della globalizzazione. Sottolinea l’importanza di “decolonizzare” il punto di vista: di guardare, quindi, ai tanti diversi percorsi storici delle diverse realtà geopolitiche, senza appiattire tutto sull’unica visione e direzione dettata dal primo mondo bianco e nordoccidentale e dal modo di produzione capitalistico. L’autore, nella ...