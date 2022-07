Classifica ATP | le proiezioni della finale Sinner-Alcaraz a Umago | lo spagnolo è già n 4 del mondo

(Di domenica 31 luglio 2022) Ieri il torneo ATP 2502022 di tennis ha visto il passaggio indelloCarlos, testa di serie numero 1, e di Jannik, numero 2 del seeding: sulla terra battuta croata i due hanno finora incamerato 150 punti validi per il ranking ATP, e nella sfida di oggi ce ne saranno in palio altri 100. Janniknel ranking è sempre decimo e si è portato a quota 3295, a -150 dal canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente al nono posto con 3445, ma non potrà scavalcare il nordamericano neppure vincendo il torneo, dato che si porterebbe a quota 3395. Domani, invece, Carlosandrà a ritoccare il best ranking: l’iberico è stato al massimo al numero 5, ed ora è virtualmente al 4° posto. Lo, con l’ingresso in ...

Con questo successo, i "Chicchi" saliranno all'ottavo posto nella PepperstoneDoubles Team Rankings, labasata sui migliori risultati stagionali delle coppie di doppio che determinerà ...... dove si spinge sino alla semifinale e per la prima volta centra l'ingresso nella... Nel 2021, arriva per Zeppieri anche il debutto nel tabellone principale di un torneograzie alla wild ...In Croazia c'è grande attesa per la finale del torneo ATP 250 di Umago. A contendersi il titolo questa sera alle 20 saranno Carlos Alcaraz e Jannik ...