Chiude uno storico calzolaio: 'Cinquant'anni di lavoro, grazie a tutti' - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 31 luglio 2022) A 89 anni decide di abbassare la saracinesca, con un ultimo messaggio di affetto dedicato ai suoi affezionati ... Leggi su lanazione (Di domenica 31 luglio 2022) A 89decide di abbassare la saracinesca, con un ultimo messaggio di affetto dedicato ai suoi affezionati ...

Frank82220072 : @chiccotesta Attualmente non c’è nessun partito ne di governo ne all’opposizione da poter dedicare un solo voto. Po… - RealRossetti : @InsiderLazio Io ti seguo molto e ti stimo molto, ma l’ottimismo per emerson è lo stesso di mertens e carnesecchi?… - frengopilu : @salvinimi Vota Letta, cosí il tuo capo ti chiude l'azienda, delocalizza in Polonia e tu ti fai un anno di naspi, u… - napolitown : @erosazzurro Delle proprie idee. Se il napoli chiude quei 3-4 grandi acquisti di cui si parla i tifosi dovrebbero m… - F1ingenerale_ : Razgatlioglu conferma la vittoria a Most anche in Superpole Race del GP di Repubblica Ceca. Il turco trionfa dopo u… -