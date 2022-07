“Chiamate Pippo Baudo!” | messaggio urgente in Rai | bomba per la nuova stagione

Leggi su specialmag

(Di domenica 31 luglio 2022) Il famosissimo condurreBaudo riceve un appello accorato: richiesta la sua presenza nella prossimaRAI.Baudo (fonte youtube)Baudo, al secolo Giuseppe Vittorio Raimondo Baudo, ha da poco spento le sue prime 86 candeline. Il conduttore catanese si è da tempo ritirato dalle scene televisive, in cui ha militato per moltissimi anni. I suoi esordi risalgono infatti agli anni ’60, in cui si è abilmente insediato in RAI, reggendo in seguito il timone di molti programmi di punta dell’emittente. Ha infatti figurato in “Settevoci”, “Canzonissima”, “Domenica in”, “Fantastico”, “Novecento”, oltre che nel prestigioso Festival di Sanremo. Detiene il mirabile record di presenze sul palcoscenico dell’Ariston: ha condotto infatti ben 13 edizioni della più famosa kermesse canora italiana. Ha inoltre lanciato ...