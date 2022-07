Chelsea, preso il baby prodigio Slonina: arriva dalla MLS (Di domenica 31 luglio 2022) . Colpo per la porta per la squadra di Tuchel Come riportato da Fabrizio Romano il giovane portiere Gabriel Slonina volerà a Londra nelle prossime ore con il suo agente. Si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un contratto a lungo termine con il Chelsea, quindi tornerà a Chicago. Completate le pratiche burocratiche tra Chelsea e Chicago Fire. Pacchetto da 15 milioni di dollari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) . Colpo per la porta per la squadra di Tuchel Come riportato da Fabrizio Romano il giovane portiere Gabrielvolerà a Londra nelle prossime ore con il suo agente. Si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un contratto a lungo termine con il, quindi tornerà a Chicago. Completate le pratiche burocratiche trae Chicago Fire. Pacchetto da 15 milioni di dollari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

