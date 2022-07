Cerignola, padre e figlio trovati morti in campagna: i corpi in sacchi di plastica nascosti sotto dei rifiuti (Di domenica 31 luglio 2022) Un uomo di 58 anni e un giovane di 25, padre e figlio, sono stati trovati morti questa mattina nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. Sul posto gli agenti di polizia coordinati dalla Procura di Foggia e i Vigili del fuoco: gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma al momento sembra esclusa la pista della criminalità organizzata. I due corpi, riporta Repubblica Bari, sono stati trovati avvolti in sacchi di platica e nascosti sotto un cumulo di rifiuti. Nello specifico, sono stati trovati sotto cumuli di tubi di gomma per irrigare i campi, vicino a un casolare. padre e figlio, scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Un uomo di 58 anni e un giovane di 25,, sono statiquesta mattina nelle campagne di, nel Foggiano. Sul posto gli agenti di polizia coordinati dalla Procura di Foggia e i Vigili del fuoco: gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma al momento sembra esclusa la pista della criminalità organizzata. I due, riporta Repubblica Bari, sono statiavvolti indi platica eun cumulo di. Nello specifico, sono staticumuli di tubi di gomma per irrigare i campi, vicino a un casolare., scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, sono stati ...

