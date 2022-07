Calici di Stelle | protagoniste 102 Città del Vino

Leggi su lopinionista

(Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Sono 102 ledelcoinvolte nella manifestazione enogastronomica “di”. La rassegna è in programma in tutta Italia fino al 15 agosto con decine di iniziative tra cantine, vigne e piazze delledeldiè un evento promosso da Movimento Turismo deldel, associazione nazionale che aggrega oltre 460 Comuni a vocazione vitivinicola. Sono previsti, per l’edizione 2022 all’insegna dell’Eno-Astronomia, “tanti appuntamenti e spettacoli per ammirare il cielo di notte, sorseggiando ottimi vini in buona compagnia”. Per tutta la durata della manifestazione gli enoturisti potranno contemplare l’osservazione guidata delle...