Caldo in Italia, oggi 4 città da bollino rosso (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Regge ma ancora per poco la tregua dal Caldo record che il mese di luglio ha stretto l'Italia nella sua morsa. oggi 31 luglio 2022 la giornata si presenta più 'fresca' delle precedenti. Infatti sono solo 4 le città da bollino rosso, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Il livello di allerta 3, il massimo, riguarda Catania, Frosinone, Palermo e Roma. Ben 8 le città oggi a livello di allerta zero, bollino verde: Milano, Brescia, Torino, Trieste, Venezia, Pescara, Verona e Viterbo. Questi i livelli di rischio: Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione; Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il ...

