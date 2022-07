Calciomercato Sampdoria, nuova offerta del Brentford per Damsgaard: la risposta (Di domenica 31 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: il Brentford non molla Damsgaard, ma i blucerchiati chiedono tanto Il Brentford spinge forte per Mikkel Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria è sempre nel mirino del club che, come riportato da Il Secolo XIX, ha offerto 14 milioni di euro (un e mezzo in più rispetto 12,5 milioni di euro iniziali). Il club blucerchiato ha però declinato l’offerta, ma Antonio Romei ha informato gli inglesi che Damsgaard potrebbe partire in estate solo a fronte di un’offerta intorno ai 25 milioni di euro. Un segnale chiaro per la squadra inglese: se dovessero avvicinarsi ai 20 milioni la Sampdoria potrebbe aprire alla cessione, considerando la plusvalenza che verrebbe realizzata e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022): ilnon molla, ma i blucerchiati chiedono tanto Ilspinge forte per Mikkel. Il centrocampista dellaè sempre nel mirino del club che, come riportato da Il Secolo XIX, ha offerto 14 milioni di euro (un e mezzo in più rispetto 12,5 milioni di euro iniziali). Il club blucerchiato ha però declinato l’, ma Antonio Romei ha informato gli inglesi chepotrebbe partire in estate solo a fronte di un’intorno ai 25 milioni di euro. Un segnale chiaro per la squadra inglese: se dovessero avvicinarsi ai 20 milioni lapotrebbe aprire alla cessione, considerando la plusvalenza che verrebbe realizzata e ...

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - DiMarzio : #Djuricic torna alla @sampdoria #Calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Sampdoria, il mercato entra nel vivo: a centrocampo si lavora per #Tousart e #Villar - John97931482 : RT @SampNews24: #Damsgaard-#Brentford, per #Giampaolo può partire. Ma solo a una condizione: il punto - SampNews24 : #Damsgaard-#Brentford, per #Giampaolo può partire. Ma solo a una condizione: il punto -