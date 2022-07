Calciomercato Napoli, un top club anticipa gli azzurri per Simeone! (Di domenica 31 luglio 2022) Giovanni Simeone è uno dei principali obiettivi del Calciomercato del Napoli. L’attaccante dell’Hellas Verona è seguito da settimane dalla dirigenza azzurra, e sembra esserci anche un principio d’accordo tra le parti. La società, infatti, avrebbe individuato nel Cholito l’erede di Andrea Petagna. Un affondo da parte del Napoli che non è ancora arrivato, complice anche il ritardo nella cessione dell’attaccante ex Atalanta. La mancata chiusura da parte della dirigenza partenopea potrebbe spingere il figlio d’arte verso altri lidi, con un top club europeo che sarebbe pronto a chiudere il trasferimento. Simeone Verona Napoli (Getty Images)Nel mirino del Dortmund Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca il Borussia Dortmund sarebbe pronto ad accelerare per accaparrarsi Giovanni ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Giovanni Simeone è uno dei principali obiettivi deldel. L’attaccante dell’Hellas Verona è seguito da settimane dalla dirigenza azzurra, e sembra esserci anche un principio d’accordo tra le parti. La società, infatti, avrebbe individuato nel Cholito l’erede di Andrea Petagna. Un affondo da parte delche non è ancora arrivato, complice anche il ritardo nella cessione dell’attaccante ex Atalanta. La mancata chiusura da parte della dirigenza partenopea potrebbe spingere il figlio d’arte verso altri lidi, con un topeuropeo che sarebbe pronto a chiudere il trasferimento. Simeone Verona(Getty Images)Nel mirino del Dortmund Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca il Borussia Dortmund sarebbe pronto ad accelerare per accaparrarsi Giovanni ...

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Si insiste per #Kepa Arrizabalaga del @ChelseaFC. I dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, niente accordo per il rinnovo di #FabianRuiz: la situazione - DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Kepa-Napoli, chiusura in prestito secco ad un passo: decisivo Ramadani - sscalcionapoli1 : Rai – Meret, spunta il Leicester: il Napoli lo valuta circa 20mln -