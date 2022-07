Calciomercato Milan – Con De Ketelaere difficile che arrivi anche Ziyech (Di domenica 31 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, l'acquisto di Charles De Ketelaere escluderebbe l'arrivo al Milan di Hakim Ziyech Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, l'acquisto di Charles Deescluderebbe l'arrivo aldi Hakim

DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Diallo, ma non solo. Con Tanganga e N’Dicka il Milan in difesa sfoglia la margherita - Gazzetta_it : Diallo, ma non solo. Con Tanganga e N’Dicka il Milan in difesa sfoglia la margherita -