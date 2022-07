Calciomercato Fiorentina, prima scelta di Italiano: c’è la mano di Ramadani (Di domenica 31 luglio 2022) La Fiorentina è scatenata sul mercato. Dopo l’ingresso in Europa Commisso vuole regalare ai tifosi una rosa di primo piano. La prima stagione di Italiano sulla panchina della Fiorentina è stata molto convincente. Seppur non dalla porta principale il tecnico ha riportato il club toscano in Europa e l’obiettivo ora è confermarsi o magari migliorare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 luglio 2022) Laè scatenata sul mercato. Dopo l’ingresso in Europa Commisso vuole regalare ai tifosi una rosa di primo piano. Lastagione disulla panchina dellaè stata molto convincente. Seppur non dalla porta principale il tecnico ha riportato il club toscano in Europa e l’obiettivo ora è confermarsi o magari migliorare Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SaraMeini : #calciomercato @ErickPulgar partirà domani mattina da Firenze con destinazione #Brasile. Il centrocampista cileno s… - DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | ecco #Dodô: firma in campo prima dell'amichevole?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo la @acffiorentina su #Schuurs: ci sono anche @TorinoFC_1906 e @BfcOfficialPage ???? - LazioNews_24 : #Terracciano si allontana dalla #Lazio - LeBombeDiVlad : ???? #Fiorentina, per il centrocampo spunta l'albanese #Bajrami ?? L' #Empoli chiede in cambio una sua vecchia conosc… -