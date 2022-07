Andrea Cerelli de L’Eredità confessa | Un rapporto burrascoso | “L’ho amata e l’ho odiata”

Leggi su ck12

(Di domenica 31 luglio 2022) Il Professore desi lascia andare e ammette una realtà molto dura. Ciò che ha provato è difficile da spiegare:si svela(Screenshot da Instagram)Modello in America per brand come Armani o Gucci,ha vissuto un 2022 intenso e pieno di novità. A inizio anno, infatti, è stato chiamato aper sostituire momentaneamente Ginevra Pisani, la professoressa a fianco di Samira Lui. La sua presenza, però, è piaciuta talmente tanto che è rimasto fisso fino a fine stagione. Nel passato dic’è però anche un’altra carriera, quella della moda. Non è stato sempre semplice, per lui, cercare di lavorare nell’ambiente dei propri sogni: le sue ...