Werner | sorpasso del Lipsia alla Juventus | questione di soldi

(Di sabato 30 luglio 2022) . L’attaccante del Chelsea costa troppo La Juve è interessata a, ma in questa fase del mercato è considerato troppo costoso per le casse bianconere. A fare il punto della situazione è Sky Sport Germania, secondo cui a questo punto il ritorno al dell’attaccante tedesco del Chelsea alpuò essere un’ipotesi plausibile. IL CEO del club, Mintzlaff, sta spingendo per il trasferimento in prestito. La Juve è stata sorpassata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

un ritorno di Morata resta complicato, ha un ingaggio troppo elevato e Martial è un vecchio ... I rossoblù, inoltre, tentano il sorpasso sul Sassuolo nella corsa a Lorenzo Lucca del Pisa, ... Il centravanti tedesco non rientra nei piani di Tuchel ed è uno degli obiettivi della Juventus, ma i bianconeri devono prestare attenzione ...