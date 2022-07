Us Open 2022 | Djokovic si allena in attesa di sapere se potrà partecipare

(Di sabato 30 luglio 2022) La posizione di Novakriguardo i vaccini è ben nota, e questo continua a procurargli problemi nelalle grandi manifestazioni tennistiche. Dopo la lunga vicenda legata agli scorsi Australian, infatti, il tennista serbo potrebbe dover saltare anche i prossimi Us, in programma tra fine agosto e le prime due settimane di settembre. Al momento, infatti, il Paese a stille e strisce richiede la vaccinazione agli stranieri che vogliono entrare.ha quindi pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si stando, e scrivendo come didascalia: “È sempre speciale quando le persone si dedicano con così tanto amore e supporto alla mia carriera tennistica e sperano che io possa continuare a giocare. Mi sto preparando come se mi venisse ...

DavidPuente : Le propaganda russa ha partorito anche questa bufala - Open_gol : «Se il tema è far chiarire al senatore Salvini quali sono le sue posizioni nei confronti della Federazione Russa, n… - Open_gol : Nel video schiaccia la testa ad Alika Ogorchukwu che cerca di divincolarsi. Salernitano, 32 anni, ha piccoli preced… - Ada89386977 : RT @Andyesti: Vorrei ringraziare in maniera commossa @crippa5stelle(ex5stelle) e @FedericoDinca per essersi levati dal cazzo L'ideale sare… - MicheleSolari70 : RT @DavidPuente: Le propaganda russa ha partorito anche questa bufala -

OA Sport

Novak Djokovic non si arrende e si prepara l'Us. Dopo il trionfo di Wimbledon il serbo ex numero 1 del mondo non potrebbe entrare negli Stati Uniti per le regole che impediscono l'ingresso a chi non è vaccinato contro il Covid, ma per Nole - ......Portero KITZBUHEL (AUSTRIA) - Lorenzo Sonego ha vinto il torneo di doppio del "Generali", ... pal/red 30 - Lug - 22 14:43 30 luglioSui social il campione di Wimbledon ringrazia i tifosi e rilancia la campagna per l'ingresso negli Usa, per ora vietato a chi non si è vaccinato contro il Covid ...US OPEN - In queste ore tanti appelli al governo americano per permettere a Djokovic l'ingresso nel paese nonostante il suo status di non vaccinato.