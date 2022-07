Ultime Notizie – Roma, scritte no vax su muri ambulatorio a Centocelle (Di sabato 30 luglio 2022) Ancora scritte no vax a Roma. “Sono gravissime le scritte rinvenute presso l’ambulatorio di San Felice in via degli Eucalipti a Centocelle contro i medici e la scienza. Il logo è lo stesso delle scritte presso l’Istituto Spallanzani – comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Spero che questi vigliacchi vengano consegnati alla giustizia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 30 luglio 2022) Ancorano vax a. “Sono gravissime lerinvenute presso l’di San Felice in via degli Eucalipti acontro i medici e la scienza. Il logo è lo stesso dellepresso l’Istituto Spallanzani – comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Spero che questi vigliacchi vengano consegnati alla giustizia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

