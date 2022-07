Sostanza vietata Cosa hanno trovato nel noto integratore | scattato il richiamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) L'alimentare pre-workout Pwo-Max segnalato. Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza per il prodotto a marchio Prime Nutrition. Nel mirino l'a gusto kiwi fragola. Il motivo? Quest'ultimo contiene il principio attivo stimolante 1-3 dimetilbutilammina (DMBA),anche come 4-metilpentan-2-ammina (AMP). Pwo-Max è venduto in confezioni da 360 grammi, con il numero di lotto 04810952 e il termine minimo di conservazione 29/02/2024. Come spiegato dal fattoalimentare.it la DMBA è unanegli integratori alimentari. Questa rischia infatti di avere gravi ripercussioni sulla salute. Il prodotto è stato segnalato attraverso il sistema di allerta Rasff e, pur non essendo notificato in Italia, potrebbe essere venduto online. Il ministero della ...