Silvia Provvedi, il compagno condannato a 12 anni e 8 mesi di carcere (Di sabato 30 luglio 2022) Giorgio De Stefano, detto Malefix, noto per essere il compagno di Silvia Provvedi del duo Le Donatella, è stato condannato Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 30 luglio 2022) Giorgio De Stefano, detto Malefix, noto per essere ildidel duo Le Donatella, è statoPerizona Magazine.

infoitcultura : 'Le ho liberate': Silvia Provvedi non nasconde più niente su Instagram - MediasetTgcom24 : La Provvedi in topless: “Le ho liberate e non smettono di ringraziarmi” #donatella #silvia #giuliaprovvedi #giulia -