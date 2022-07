Roma, 14enne muore folgorato dal cancello elettrico mentre gioca con l'amico (Di sabato 30 luglio 2022) Tragedia a Roma . Un 14enne è morto folgorato , ieri sera, dopo aver toccato un cancello in un condominio. Il ragazzo si chiamava Saiti Skender, il tragico fatto è successo in via Regalbuto, alla ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022) Tragedia a. Unè morto, ieri sera, dopo aver toccato unin un condominio. Il ragazzo si chiamava Saiti Skender, il tragico fatto è successo in via Regalbuto, alla ...

