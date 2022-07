«Quelli del battaglione Azov meritano una morte umiliante», il tweet brutale dell’ambasciata russa nel Regno Unito (Di sabato 30 luglio 2022) «L’esecuzione, la morte», ma non «per fucilazione bensì per impiccagione»: una «morte umiliante». Questo è quello che meritano i militanti del battaglione Azov, secondo due civili citati dall’ambasciata russa in Gran Bretagna. Questo messaggio è infatti apparso sul loro profilo Twitter ufficiale, scatenando immediatamente la veemente reazione di Kiev. Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza ucraina, ha ribattuto su Telegram: «La Russia è uno Stato terrorista. Nel XXI secolo, solo i selvaggi e i terroristi possono parlare a livello diplomatico del fatto che le persone meritano di essere giustiziate per impiccagione. La Russia è uno Stato sponsor del terrorismo. Quali altre prove sono necessarie?». Anche lo stesso Twitter non ha potuto ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) «L’esecuzione, la», ma non «per fucilazione bensì per impiccagione»: una «». Questo è quello chei militanti del, secondo due civili citati dall’ambasciatain Gran Bretagna. Questo messaggio è infatti apparso sul loro profilo Twitter ufficiale, scatenando immediatamente la veemente reazione di Kiev. Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza ucraina, ha ribattuto su Telegram: «La Russia è uno Stato terrorista. Nel XXI secolo, solo i selvaggi e i terroristi possono parlare a livello diplomatico del fatto che le personedi essere giustiziate per impiccagione. La Russia è uno Stato sponsor del terrorismo. Quali altre prove sono necessarie?». Anche lo stesso Twitter non ha potuto ...

