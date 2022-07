Qualificazioni Atp Washington 2022: Marcora fuori al primo turno contro Escoffier (Di sabato 30 luglio 2022) Roberto Marcora, unico tennista azzurro impegnato nelle Qualificazioni dell’Atp 500 di Washington 2022, è stato eliminato al debutto dal francese Escoffier. Il numero 510 del mondo si è arreso per 7-6 6-0 in 1h43? ed ha mancato l’accesso al turno decisivo. Match a due facce, con un primo set molto equilibrato in cui il francese ha avuto bisogno di ben cinque set point (di cui tre nel tie-break, vinto 11-9) per imporsi. Nella seconda frazione, invece, si è giocato molto meno e, nonostante un punteggio per certi versi bugiardo, Escoffier ha prevalso con un comodo 6-0. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Roberto, unico tennista azzurro impegnato nelledell’Atp 500 di, è stato eliminato al debutto dal francese. Il numero 510 del mondo si è arreso per 7-6 6-0 in 1h43? ed ha mancato l’accesso aldecisivo. Match a due facce, con unset molto equilibrato in cui il francese ha avuto bisogno di ben cinque set point (di cui tre nel tie-break, vinto 11-9) per imporsi. Nella seconda frazione, invece, si è giocato molto meno e, nonostante un punteggio per certi versi bugiardo,ha prevalso con un comodo 6-0. SportFace.

