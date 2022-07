Pippo Baudo e il figlio segreto riconosciuto dopo: “Lei era sposata e io sarei finito in galera” (Di sabato 30 luglio 2022) La vita di Pippo Baudo è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica, proprio per il suo ruolo in primo piano nel mondo della televisione del nostro Paese, la sua vita sentimentale è stata piuttosto travagliata. Si è sposato due volte, la prima con Angela Lippi e in seconda battuta con la famosa cantate lirica Katia Ricciarelli, ma prima di loro ha avuto una importante relazione con Mirella Adinolfi con la quale ha avuto il figlio Alessandro, nato nel 1962, questo è stato il primo figlio di Pippo che inizialmente non è stato riconosciuto. Soltanto nel 1996 il ragazzo, adesso uomo, ha ottenuto il riconoscimento del padre dopo una vicenda legale particolarmente complessa. La seconda figlia riconosciuta di Baudo è Tiziana, nata nel 1970 da Angela ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) La vita diè sempre stata al centro dell’attenzione mediatica, proprio per il suo ruolo in primo piano nel mondo della televisione del nostro Paese, la sua vita sentimentale è stata piuttosto travagliata. Si è sposato due volte, la prima con Angela Lippi e in seconda battuta con la famosa cantate lirica Katia Ricciarelli, ma prima di loro ha avuto una importante relazione con Mirella Adinolfi con la quale ha avuto ilAlessandro, nato nel 1962, questo è stato il primodiche inizialmente non è stato. Soltanto nel 1996 il ragazzo, adesso uomo, ha ottenuto il riconoscimento del padreuna vicenda legale particolarmente complessa. La seconda figlia riconosciuta diè Tiziana, nata nel 1970 da Angela ...

