Napoli, avvistati gli agenti di due top nei pressi del ritiro: novità sul loro futuro? (Di sabato 30 luglio 2022) Non sono ancora finiti i casi rinnovi per il Napoli. Ci sono infatti ancora altre situazioni spinose da risolvere fra i contratti dei giocatori azzurri dopo le conclusioni negative delle trattative per i rinnovi di Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly, i quali hanno tutti lasciato il Napoli. Dovrebbe essere questo il motivo che spiega, dunque, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il motivo dell’avvistamento degli agenti di due calciatori azzurri a Rivisondoli, dove è situato il quartier generale del ritiro azzurro. Foto: Getty Images- Anguissa Gli agenti intravisti sono Maxime Nana, procuratore di Anguissa, e Miguel Alfaro Garcia, manager di Fabian Ruiz. Per il camerunense, è probabile un incontro per risolvere questioni legate al contratto del ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 30 luglio 2022) Non sono ancora finiti i casi rinnovi per il. Ci sono infatti ancora altre situazioni spinose da risolvere fra i contratti dei giocatori azzurri dopo le conclusioni negative delle trattative per i rinnovi di Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly, i quali hanno tutti lasciato il. Dovrebbe essere questo il motivo che spiega, dunque, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il motivo dell’avvistamento deglidi due calciatori azzurri a Rivisondoli, dove è situato il quartier generale delazzurro. Foto: Getty Images- Anguissa Gliintravisti sono Maxime Nana, procuratore di Anguissa, e Miguel Alfaro Garcia, manager di Fabian Ruiz. Per il camerunense, è probabile un incontro per risolvere questioni legate al contratto del ...

