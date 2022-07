Musk al contrattacco | ora è lui a fare causa a Twitter L’accusa dal social | «Così vuol sabotare il processo in corso»

(Di sabato 30 luglio 2022) Parte illegale di Eloncontroche ha risposto con una nuovaalla denuncia presentata dalmedia dovuta al ritiro dell’offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari. Il legali dihanno annunciato di voler avviare lapoche ore dopo che il tribunale di Delaware aveva convocato l’udienza del 17 ottobre per ilgià in. A riferirlo è l’agenzia Reuters, ma al momento non si hanno ancora dettagli in merito perché lanon è ancora stata pubblicata. LadiNelgià avviato nel Delaware,punta a costringere il miliardario a chiudere l’acquisizione del ...

