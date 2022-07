Macerata: Renzi, 'orrore per clima da campagna elettorale su tragedia' (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Un padre di famiglia è stato ucciso in modo atroce e razzista mentre i passanti facevano i video senza fermare l'aggressore. E anziché riflettere tutti insieme su cosa stiamo diventando la politica litiga e strumentalizza. Mi fa orrore questo clima da campagna elettorale. Un pensiero ad Alika e alla sua famiglia". Così il leader di Iv Matteo Renzi su Facebook, sull'omicidio di Civitanova Marche. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Un padre di famiglia è stato ucciso in modo atroce e razzista mentre i passanti facevano i video senza fermare l'aggressore. E anziché riflettere tutti insieme su cosa stiamo diventando la politica litiga e strumentalizza. Mi faquestoda. Un pensiero ad Alika e alla sua famiglia". Così il leader di Iv Matteosu Facebook, sull'omicidio di Civitanova Marche.

