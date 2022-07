M5s, anche D'Incà lascia il Movimento: 'Da irresponsabili non dare la fiducia a Draghi' (Di sabato 30 luglio 2022) M5s di Conte sta perdendo pezzo a pezzo tutta la sua classe dirigente e gran parte dei parlamentari. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, lascia - dopo 12 anni - il Movimento ... Leggi su globalist (Di sabato 30 luglio 2022) M5s di Conte sta perdendo pezzo a pezzo tutta la sua classe dirigente e gran parte dei parlamentari. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'- dopo 12 anni - il...

